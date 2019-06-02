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٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٤:٣٥

قائد الثورة الإسلامية سيؤمّ الملصين في صلاة عيد الفطر السعيد 

قائد الثورة الإسلامية سيؤمّ الملصين في صلاة عيد الفطر السعيد 

يؤم قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي المصلين في صلاة عيد الفطر السعيد والتي تقام في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران.

وفي حال ثبوت رؤية هلال شهر شوال في طهران ، ستقام صلاة عيد الفطر السعيد  بإمامة قائد الثورة الإسلامية في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران.

وتبدأ مراسم صلاة عيد الفطر السعيد في الساعة الثامنة والنصف صباحا بإمامة سماحة قائد الثورة الاسلامية./انتهى/

رمز الخبر 1895154

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