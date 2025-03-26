قائد الثورة يوافق على العفو أو تخفيف عقوبات عدد من المدانين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بمناسبة العام الجديد واقتراب عيد الفطر المبارك وذكرى الجمهورية الإسلامية، وافق قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي على طلب رئيس السلطة القضائية بشأن العفو أو تخفيف وتحويل عقوبات عدد من المحكومين في محاكم البلاد.

وكان حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين إيجئي، رئيس السلطة القضائية، قد وجه رسالة إلى قائد الثورة يطلب فيها العفو أو تخفيف وتحويل عقوبات 1526 شخصًا من المحكومين في المحاكم العامة والثورية، وهيئة التعزيرات الحكومية، ومنظمة القضاء التابعة للقوات المسلحة.

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