دول عربية وإسلامية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر وأخرى عيدها الاثنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت كل من سوريا والأردن وسلطنة عمان وماليزيا أن يوم الاثنين هو أول أيام العيد بعد تعذر رؤية الهلال.

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء السبت: “في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لمتابعة تحري هلال شهر شوال لهذا العام ألفٍ وأربعمائةٍ وستةٍ وأربعين للهجرة، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية والاعتبارية، واستئناساً بتقديرات الإخوة الفلكيين داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر شوال وإمكانات رؤيته، فقد ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة”.

وأضاف: “وعليه يكون يوم الأحد الثلاثين من شهر آذار، لعام ألفين وخمسة وعشرين للميلاد، هو يوم عيد الفطر السعيد، فتقبل الله منا والصائمين جميعاً الطاعات”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء السبت للنظر فيما يردها بشأن ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1446هجرية، وبناء على شهادة عدد من الشهود العدول برؤية الهلال قررت الدائرة أن يوم الأحد الموافق 30 مارس/آذار هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

بدورها، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في الدولة، وذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها بمبنى الوزارة مساء السبت.

من جانبه، أعلن ديوان الرئاسة في الإمارات أن يوم الاحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتا شرعيا مساء السبت، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وفي البحرين، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء السبت، أن يوم الأحد، هو أول أيام عيد الفطر، وفق وكالة (وفا).

في المقابل، أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد في سوريا، وفق ما أرودت وكالة الأنباء الرسمية.

كذلك أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن الأحد المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد في المملكة.

وفي العراق أعلن ديوان الوقف السني، السبت، أن يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن لجنة استطلاع الهلال بأن يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

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