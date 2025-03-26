يوم القدس فرصة للفت نظر العالم إلى جرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان الجمعية الاسلامية للمهندسين في ايران، عبر بيان لها بمناسبة يوم القدس العالمي (الجمعة 27 رمضان 1446 هـ ق) : إن يوم القدس العالمي هو اليوم الذي أعلنه الإمام الخميني (ره) رمزا لمقاومة ووحدة مسلمي العالم ضد الظلم والاحتلال؛ وإن هذا اليوم واجب إسلامي وإنساني، وهو فرصة للعالم لكي ينتبه إلى الجرائم التي يرتكبها الکیان الصهيوني بحق شعب فلسطين المظلوم، ويتخذ خطوات نحو تحرير القدس الشریف وإنهاء هذا الاحتلال الظالم.

وأضاف البیان : فلسطين ليست قضية عربية أو إسلامية فحسب، وانما هي قضية إنسانية يجب متابعتها على المستوى العالمي.

وتابع البيان : إن هذا اليوم يتيح فرصة لصحوة الضمائر الحرة وتضامن الشعوب الإسلامية في مواجهة الظلم والاحتلال، واننا نعتقد بأن السلام والأمن لن يتحققا في منطقة الشرق الأوسط طالما الکیان الصهيوني يحتل القدس الشريف، وان تحقيق العدالة والحرية لجميع الأمم مرهون بإنهاء هذا الاحتلال.

وشددت جمعية الاسلامية للمهندسين عبر بيانها، على ضرورة مواصلة الدعم الشامل للشعب الفلسطيني، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما دعت جميع المسلمين والمنادين بالحرية في ارجاء البسيطة إلى جعل صوت الشعب الفلسطيني أعلى من أي وقت مضى في هذا اليوم العظيم، والبقاء موحدين وصامدين على طريق تحرير المقدسات.

وختم البيان بالقول : نأمل أنه بجهود ووحدة المسلمين وجميع التواقين للحرية في العالم، ان سنشهد تحقيق وعد الله في تحرير القدس وإنهاء الاحتلال.