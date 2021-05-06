ندعوا الدول الاسلامية إلى الحفاظ على مِشعَل المقاومة والجهاد متقدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء في البيان الذي صدر على اعتاب يوم القدس العالمي الذي يصادف غدا وهي الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك: خلال الاعوام الماضية تحول يوم القدس بين المسلمين وجميع احرار العالم الى رمز للنضال ضد الاحتلال والغطرسة وادى دورا منقطع النظير في احباط المخططات البغيضة واللاانسانية للمعتدين والمتغطرسين في العالم مثل اميركا والكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان: مبادرة الامام الخميني (رض) الخالدة والتاريخية في تسمية الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك بـ "يوم القدس" ادت الى الابقاء على قضية تحرير فلسطين حية والكشف عن ظلم وجرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.

ودعت الخارجية الإيرانية في بيانها شعوب وحكومات الدول الاسلامية إلى الحفاظ على مشعل المقاومة والجهاد متقدة، والضغط على القوى والمؤسسات الدولية لتنفذ مسؤولياتها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية:" في ظروف نحيي تطلعات يوم القدس بحيث اشتدت فيه جرائم وظلم الكيان الصهيوني العنصري الصهيوني وانتهاك حقوق الفلسطينيين ، وان المسلمين و الاحرار في العالم من خلال احياءهم هذا اليوم ، سيلعبون دورا قيما في تعزيز معنويات الشعب الفلسطيني وصد السياسات الشريرة للكيان الصهيوني سيما في تدمير وتهجير سكان القدس الشريف.