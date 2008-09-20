الرئيس احمدي نجاد: فكرة اسرائيل الكبرى قد ماتت

وأفادت مراسل وكالة مهر للانباء ان رئيس الجمهورية قال خلال مراسم توثيق آداب شهر رمضان ويوم القدس العالمي في الجمهورية الاسلامية الايرانية, "ان يوم القدس العالمي يمثل تجسيدا للتخندق التاريخي للمؤمنين ودعاة الحرية والعدالة بوجه جميع أنواع الظلم والفساد والأنانية ".

وأضاف, ان الكيان الصهيوني والفكر الصهيوني يمثلان جوهر جميع المساوئ, وأن أسس هذا الكيان قامت على الكذب والاحتيال وحياته مستمدة من العدوان والاحتلال.

وأشار الرئيس احمدي نجاد الى مراسم توثيق يوم القدس في الجمهورية الاسلامية الايرانية, معربا عن أمله بأن تحذو جميع الشعوب حذو الشعب الايراني وتوثق هذا اليوم في بلدانها لعلنا نشهد قريبا توثيقه عالميا,حيث ان تحرير القدس سيجتث جذور الفساد والأفكار الشيطانية من العالم.

واعرب الرئيس احمدي نجاد عن اعتقاده بأن مشاركة أبناء الشعب في مسيرات يوم القدس العالمي الموافق لآخر جمعة من شهر رمضان المبارك ستكون هذا العام حاشدة أكثر من الأعوام السابقة, داعيا سائر شعوب العالم لأداء دورهم في هذا اليوم.

وأضاف رئيس الجمهورية الاسلامية, "بفضل الله فإن عهد الصهيونية آيل الى الزوال, وان فكرة اسرائيل الكبرى والصغرى قد ماتت ", واصفا اسرائيل بأنها كيان متخلف سياسيا ً.

وأشار الرئيس احمدي نجاد في جانب آخر من كلمته الى فضائل شهر رمضان المبارك وليالي القدر في هذا الشهر, معتبرا هذا الشهر المبارك فرصة ذهبية من الله تبارك وتعالى الى الناس لإصلاح أنفسهم والسير على طريق الكمال./انتهى/