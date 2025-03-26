زيادة بأكثر من 50 ألف برميل يوميا في انتاج النفط في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال باك نجاد في تصريح صحفي اليوم الاربعاء على هامش اجتماع الحكومة: "إن تأكيد وتدبير قائد الثورة الإسلامية فيما يتعلق بالاستثمار في الإنتاج يمهد السبيل كثيرا لأن الاهتمام بهذا الأمر يؤدي إلى زيادة الإنتاج والازدهار الاقتصادي في البلاد".

وأضاف: "إن الحديث عن التركيز على استخدام الارصدة الشعبية نقطة جيدة جداً لأننا نمتلك القدرات المناسبة في هذا المجال في البلاد".

وأكد وزير النفط أن الاستثمار ومعدل العائد في صناعة النفط يتمتع بإمكانات جيدة جداً، وقال: "سيتم الإعلان عن فرص الاستثمار لمشاركة المستثمرين في ملتقى سيعقد خلال الشهر المقبل".

وأضاف باك نجاد: "يوفر هذا الملتقى منصة للمستثمرين لاتخاذ القرارات بناء على المؤشرات الاقتصادية وأساليب الاستثمار".

وأشار إلى أنه تم قبل اسبوع الانتهاء من العمليات التنفيذية لإحدى الوحدات بحقل آزادكان المشترك، وقال: ان هذا الامر مكّن من زيادة إنتاج النفط الخام بأكثر من 50 ألف برميل".

وقال وزير النفط: بدأنا العام الجديد 1404هـ.ش (بدا في 21 اذار/مارس) بزيادة إنتاج النفط، وستستمر هذه العملية".