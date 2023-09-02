وزير النفط الإيراني: إزدیاد انتاج النفط الإيراني بما يقرب من 40%

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير النفط الإيراني جواد اوجي: إن قائد الثورة صرح أن زيادة الاستثمار في صناعة النفط يجب أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج، ومع زيادة الاستثمار، إزداد انتاج النفط الإيراني بما يقرب من 40%.

وأضاف وزير النفط الإيراني: إن مشروع المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي كان معطلا لمدة عشرين عاما.. وتم إبرام العديد من العقود بشأنه وكان العقد الأخير هو العقد الذي أبرم مع شركة توتال بقيمة 4.8 مليار دولار لتطوير المرحلة بالكامل، ولكن لم يحدث أي تقدم.

وأوضح: مع افتتاح المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي الذي تم قبل أيام بدأنا العمل بطاقة تتراوح بين 7 و10 ملايين متر مكعب يوميا، ومع زيادة عدد الآبار سنصل إلى 50 مليون متر مكعب.

وقال أوجي: في الساحة المشتركة لحقل بارس الجنوبي، توجد شركات عالمية قوية في الجانب المقابل لنا دون أي قيود، وفي هذا الجانب نتعرض لعقوبات شديدة، لكن على الرغم من كل هذا فإن إنتاجنا من الحقل يتفوق على إنتاج الدولة المجاورة.

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