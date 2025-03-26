بوتين يقدم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران إلى مجلس الدوما للتصديق عليها

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن روسيا اليوم انه جاء في الأمر الرئاسي: "تعيين نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي أندريه يوريفيتش رودينكو ليمثل رئيس الدولة خلال النظر في مجلسي الجمعية الفيدرالية الروسية في مسألة التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في موسكو في 17 يناير 2025".

وفي 17 يناير من العام الجاري، وقع الرئيسان الروسي والإيراني فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان في العاصمة الروسية موسكو، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.