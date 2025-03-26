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٢٦‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٥٤ م

بوتين يقدم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران إلى مجلس الدوما للتصديق عليها

بوتين يقدم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران إلى مجلس الدوما للتصديق عليها

سيحيل الرئيس فلاديمير بوتين معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران إلى مجلس الدوما للتصديق عليها، وسيقوم نائب وزير الخارجية أندريه رودينكو بتقديم الوثيقة إلى البرلمانيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن روسيا اليوم انه جاء في الأمر الرئاسي: "تعيين نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي أندريه يوريفيتش رودينكو ليمثل رئيس الدولة خلال النظر في مجلسي الجمعية الفيدرالية الروسية في مسألة التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في موسكو في 17 يناير 2025".

وفي 17 يناير من العام الجاري، وقع الرئيسان الروسي والإيراني فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان في العاصمة الروسية موسكو، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

رمز الخبر 1955917

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