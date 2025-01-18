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١٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٣٧ ص

لافروف: معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران هي نموذج للعلاقات المتساوية بين الدول

لافروف: معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران هي نموذج للعلاقات المتساوية بين الدول

أشار سيرغي لافروف في تصريحاته إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تم توقيعها يوم الجمعة في الكرملين من قبل فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان، رئيسي البلدين، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل نموذجًا لإنشاء علاقات بين دول متساوية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة "ريا نوفوستي"، انه كتب سيرغي لاوروف اليوم السبت في مذكرة نشرها على قناته في تلغرام: "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران تمثل نموذجًا لإنشاء تعاون بين دول مستقلة ومتساوية".

يذكر ان مسعود بزشكيان وفلاديمير بوتين، رئيسا جمهورية إيران وروسيا، وقّعا عصر يوم الجمعة 17 يناير، معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في مراسم أقيمت في قصر الكرملين، وأجابا في مؤتمر صحفي مشترك على أسئلة عدد من الصحفيين.

رافق الرئيس الإيراني في هذه الزيارة عدد من الوزراء، بينهم وزراء الخارجية، الاقتصاد والمالية، الطرق والتنمية الحضرية، النفط، الزراعة، ورئيس منظمة الطاقة الذرية، ومحافظ البنك المركزي، ومعاون وزير الدفاع للشؤون الدولية، إلى جانب شخصيات حكومية أخرى، ومهدي طغياني عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-الروسية.

كان سيرغي لافروف قد صرح سابقًا الثلاثاء 14 يناير بخصوص الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيسا روسيا وإيران في موسكو، قائلًا: "إن هذه الاتفاقية ليست موجهة ضد أي دولة أخرى، بل تهدف إلى ضمان أمن البلدين".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن "هذا الاتفاق، مثل الاتفاق الأخير مع كوريا الشمالية، ليس ضد أي دولة أخرى، بل يتميز بطبيعته البناءة، ويهدف إلى تعزيز قدرات روسيا وإيران وأصدقائنا في مختلف أنحاء العالم".

/انتهى/

رمز الخبر 1953131

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