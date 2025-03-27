قائد الثورة: مسيرة هذا العام لیوم القدس ستكون من أروع مسيرات يوم القدس العالمي

أفادت وكالة مهر للانباء أنه أكد قائد الثورة الاسلامية، آية الله العظمى الخامنئي، على أهمية مسيرة يوم القدس العالمي هذا العام مضيفا: "إن شاء الله ستكون مسيرة هذا العام من أفضل وأجل وأشرف مسيرات يوم القدس"

لافتا إلى أن هذه المسيرة دليل على أن الشعب الإيراني ثابت وصامد في أهدافه المهمة والسياسية والأساسية ولن يتخلى عن شعار دعم فلسطين.

وأضاف على مدى السنوات الست والأربعين الماضية، شارك الشعب الإيراني في مسيرات يوم القدس،صائمين وفي مختلف الظروف الجوية، ولم يقتصر هذا الحضور على المدن الكبرى فحسب بل كان في البلدات الصغيرة والقرى أيضاً.

وأشار إلى أن مسيرة يوم القدس هذا العام تحظى بأهمية أكبر من الأعوام السابقة، مضيفا إن شعوب العالم والمطلعين على النظام الإسلامي يؤيدون الشعب الإيراني، ولكن بعض السياسات والحكومات المعارضة للجمهورية الإسلامية تستخدم الدعاية ضد الشعب الإيراني لتتظاهر بوجود انقسام وضعف بين الشعب الإيراني، ولكن مسيرة يوم القدس ستدحض كل هذه الخدع والادعاءات الكاذبة.

وفي الختام أعرب عن أمله في أن تكون مسيرة يوم القدس لهذا العام بعون الله تعالى وفضله من أفضل واجمل المسيرات في الأعوام الأخيرة.

انتهى