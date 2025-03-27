الجيش الإيراني يصدر بيانا بمناسبة يوم القدس العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجيش الإيراني اصدر بيانا بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

ودعا احرار العالم للمشاركة في يوم القدس العالمي ليكونوا صوت الشعب الفلسطيني المظلوم وأن يقفوا إلى جانبه ودعمه وأن يناضلوا من أجل تحرير القدس الشريف.

وجاء في البيان:

«فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَك وَ لا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ» هود - 112

صدعت الدول الغربية اذان العالم بإدعائها في الدفاع عن حقوق الأنسان طوال حياة السلالة الصهيونية الشريرة، وتدعم باستمرارجرائم وظلم هذا الكيان الغاصب. لقد مرت عقود من الزمن منذ المؤامرة المشتركة للحكومات الاستعمارية الغربية والرأسماليين الصهاينة لتشكيل هذا الكيان المتعطش للدماء في قلب العالم الإسلامي، وخلال هذه الفترة الطويلة استشهد وجرح وسجن وهجر ملايين الأبرياء على أيدي هذا الكيان.

واليوم يحل يوم القدس العالمي في وقت يمر فيه الشعب الفلسطيني القوي والمضطهد بأوقات عصيبة ويقبع تحت ظلم الكيان الصهيوني الوحشي وقاتل الأطفال الذي قتل عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والمدنيين.

إن استمرار القمع والعنف والإرهاب والعدوان على الشعب الفلسطيني المظلوم والهجمات على المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة، في ظل الصمت المخزي للحكومات التي تدعي حقوق الإنسان، يدل على أن الكيان الصهيوني الغاصب لا يلتزم بأي مبادئ إنسانية أو أخلاقية أو قانونية.

لذلك فإن السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية وتغيير الوضع الحالي هواستمرار المقاومة والتضامن العالمي لمواجهة الكيان الصهيوني وينبغي على كافة شعوب العالم وأحرارها أن يكونوا صوت الشعب الفلسطيني المظلوم ويدعموه ويناضلوا من أجل تحرير القدس الشريف.

إن الكوادر الثورية المجاهدة في الجيش الإيراني وعائلاته المخلصة إلى جانب الشعب الإيراني الإسلامي المضحّي سيتجمعون في حضور أعظم من أي وقت مضى في مسيرة يوم القدس، وسيصرخون من كل قلوبهم بالكراهية والاستياء ضد الكيان الصهيوني الغاصب الذي يحتل مدينة القدس المقدسة وسيعلون ويؤكدون مقولة قائد الثورة الإسلامية حين قال ان الشعب الإيراني "يعشق محاربة الصهاينة" وسيقفون الى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحرير ارضه بالكامل.

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