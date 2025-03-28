عراقجي يناقش مع نظيره البريطاني اخر تطورات القضايا الثنائية والاقليمية والدولية خاصة القضية النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بحث القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية بما في ذلك القضية النووية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي.

وهنأ وزير خارجية بلادنا بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الجديدة، مؤكدا التزام بريطانيا ودول أوروبية أخرى بالسعي إلى حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية.

وفي إشارة إلى عقد أربع جولات من المحادثات بين وفود الجمهورية الإسلامية الإيرانية والترويكا الأوروبية، أعرب وزير خارجية بلادنا عن خيبة أمله من بعض التحركات والمواقف غير البناءة للدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرض واستمرار العقوبات المختلفة ضد إيران تحت ذرائع كاذبة، ودعا الدول الأوروبية الثلاث إلى إعادة النظر في نهجها تجاه إيران والقضايا في منطقة غرب آسيا.

واستذكر عراقجي نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية القائم على المشاركة فيما يتعلق بالقضية النووية السلمية لبلادنا، واعتبر المفاوضات المباشرة لا معنى لها في ظل ظروف "الضغوط القصوى" و"التهديد العسكري"، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد طهران لمتابعة النهج الدبلوماسي.

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