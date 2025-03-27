عراقجي : نريد الاستقرار والسلام والأمن في منطقة القوقاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كتب في تدوينة على منصة "اكس"، بعد العودة من ارمينيا: ان تطلعاتنا المستقبلية حيال منطقة القوقاز قائمة على احترام السيادة ووحدة الاراضي والتعاون الاقتصادي وعدم الاعتداء من جانب اللاعبين الاجانب.

وقال لقد اجريت زيارة ناجحة للغاية الى يريفان، بهدف استعراض القضايا الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، والهواجس الثنائية.

وأضافان الصداقة الحديدية بين ايران وارمينيا، تعود الى قرون من التاريخ المشترك، والقرابة الثقافية والثقة المتبادلة التي تنبع من العلاقة والاحترام المتبادلين؛ ان تطلعاتنا المستقبلية حيال منطقة القوقاز قائمة على احترام السيادة ووحدة الاراضي والتعاون الاقتصادي وعدم الاعتداء من جانب اللاعبين الاجانب.

خاتما: جيراننا هم اولويتنا.

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