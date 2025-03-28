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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:١٨ م

عراقجي: بعثنا الرد على رسالة ترامب بالطريقة المناسبة

عراقجي: بعثنا الرد على رسالة ترامب بالطريقة المناسبة

أعلن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن رد ايران الرسمي على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم إرساله بالطريقة المناسبة وعبر سلطنة عمان.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال وزير الخارجية: "هذا الرد الرسمي يتضمن رسالة تم فيها شرح وجهات نظرنا بشأن الوضع الحالي ورسالة ترامب بشكل كامل وجرى نقلها إلى الطرف الآخر".

وأكد عراقجي: "سياستنا لا تزال تتمثل في عدم خوض المفاوضات المباشرة في ظل ظروف الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية، لكن المفاوضات غير المباشرة، كما كانت موجودة في الماضي، يمكن أن تستمر. وقد تم إجراء مفاوضات غير مباشرة من قبل حكومة روحاني وحكومة الشهيد رئيسي.

وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، قد زار طهران على رأس وفد رسمي قبل اسبوعين، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية عباس عراقجي. وفي اللقاء، سلم قرقاش لوزير الخارجية الإيراني نص الرسالة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قائد الثورة الاسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1955971

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