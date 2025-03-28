الصين: مستعدون للتعاون البحري مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان يوم الخميس، في إشارة إلى مناورات الحزام البحري 2025 المشتركة التي جرت مؤخرا، إن الجيش الصيني مستعد لتعزيز التعاون البحري مع إيران وروسيا.

وقال تشيان في هذا الصدد: "أجرت الصين وإيران وروسيا خمس مناورات بحرية مشتركة ناجحة منذ عام 2019. والصين مستعدة بنشاط للتعاون مع هذه الأطراف في مجال الأمن البحري والقيام بدورها في السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".

هذا وأجرت إيران وروسيا والصين مناورات بحرية في منطقة تشابهار في الفترة من 9 إلى 13 مارس 2025.

/انتهى/