بالفيديو.. مناورة جوية مصرية صينية غير مسبوقة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه انطلقت في مصر فعاليات التدريب الجوي المشترك "نسور الحضارة-2025" بين القوات الجوية المصرية ونظيرتها الصينية والذي يُنفذ على مدار أيام بإحدى القواعد الجوية.

ويشارك في التدريب عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من طرازات متنوعة، حيث يتضمن البرنامج محاضرات نظرية وعملية لتوحيد المفاهيم القتالية بين الجانبين، إلى جانب تنفيذ طلعات جوية مشتركة، والذي يعد خطوة تاريخية تُعزز التعاون العسكري بين البلدين.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أن التدريب الجوي المصري الصيني يركز على التخطيط وإدارة العمليات القتالية الجوية، بهدف تبادل الخبرات وصقل مهارات القوات المشاركة لتنفيذ مهامها بكفاءة عالية.

وأكد المتحدث العسكري أن التدريب يأتي في إطار خطة القوات المسلحة المصرية لتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الصين، حيث كشفت مصادر عسكرية أن التدريب يشهد مشاركة طائرة الإنذار المبكر الصينية "KJ-500" لأول مرة في مصر، إلى جانب طائرات النقل "Y-20"، مما يعكس التطور التكنولوجي للقوات الجوية الصينية.

ويُعد هذا التدريب الأول من نوعه بين القوات الجوية للبلدين، ويأتي استكمالًا لتاريخ من التعاون العسكري، حيث سبق أن شاركت طائرات صينية من طراز "J-10" و"Y-20" في معرض مصر الدولي للطيران عام 2024.

ويُنظر إلى تدريب "نسور الحضارة-2025" كفرصة لتعزيز الثقة المتبادلة واستكشاف آفاق تعاون مستقبلي، بما في ذلك إمكانية التعاون في مجال التسليح الجوي.

وتكتسب المناورة أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تواجهها مصر، بما في ذلك التوترات في البحر الأحمر وأزمة غزة، حيث تسعى مصر لتعزيز قدراتها العسكرية من خلال شراكات متنوعة.

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