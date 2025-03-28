سفير إيران لدى روسيا: لا يمكن تدمير المقاومة لانها أمر الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال مراسم إحياء يوم القدس العالمي في المسجد الكبير بموسكو، والتي اقيمت بحضور المفتي العام ورئيس مجلس المفتين، وجمع من علماء السنة والشيعة، وبعض السفراء والدبلوماسيين من الدول الإسلامية،اكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى موسكو "كاظم جلالي" على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لدعم الشعب الفلسطيني، موضحا بأن حلم الصهاينة بتدمير أهل غزة عبر الجرائم والقتل لن يتحقق.

وبالاشارة الى دعم غير المسلمين للأمة الإسلامية من أجل وقف جرائم الكيان الصهيوني وتنظيم مسيرات بمشاركة كبيرة من المواطنين حتى في أمريكا وأوروبا، عزا جلالي فشل الجهود لوقف هذه الجرائم إلى تصرفات بعض قادة الدول الإسلامية.

واستطرد قائلا: نحن المسلمون نقول "الله أكبر" ونعتبر الله أكبر من كل شيء، لكن عمليا بعض قادة الدول الإسلامية يعتبرون ترامب أكبر من الله، غير مدركين أن الله أكبر ويد الله أعلى؛ وعلينا وعلى قادة الدول الإسلامية أن نتوكل على الله.

ولفت السفير الايراني لدى موسكو، بأن الكيان الصهيوني وداعميه يعتقدون أنهم قادرون على القضاء على المقاومة، لكن في الواقع لا يمكن تدمير المقاومة لانها أمر الله، وإذا رضينا بالله فعلينا أن نقاوم الظلم والاحتلال.

واضاف جلالي : قادة الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية اليوم يواجهون اختبارا كبيرا في قضية فلسطين، وعلينا جميعا أن ندعو الله أن نجتاز هذا الاختبار الكبير بكل فخر.

وتابع سفير إيران لدى روسيا مؤكدا على أنه مما لاشك فيه ان الشعب الفلسطيني منتصر، معربا عن تقديره لمسلمي روسيا وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمهم بشأن قضية وقف ابادة الفلسطينيين.

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