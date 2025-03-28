اللواء موسوي: الرسالة الأهم ليوم القدس هي الزوال الوشيك للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، عصر اليوم على هامش مسيرة يوم القدس في طهران، إن يوم القدس هو يوم فصل الحق عن الباطل والخير عن الشر، ويوم إعلان موقف الشعوب الواعية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: "ما نلاحظه هو أنه في كل عام ينضم المزيد من الناس إلى جبهة الحق ومعارضة الكيان الصهيوني الشرير وأنصاره بقيادة أميركا".

وأكد قائد الجيش: "يبدو أن الرسالة الأهم ليوم القدس هي الزوال القريب للكيان الصهيوني المزيف الذي لا جذور له، وأن فلسطين وجميع الشعوب المظلومة في العالم ستحظى بحقوقها الإنسانية".

وردا على سؤال حول تهديدات العدو، أوضح اللواء موسوي: "هذه التهديدات ليست جديدة وبدأت منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية وتستمر حتى يومنا هذا". ولكننا اخترنا طريق المقاومة؛ كما قال القرآن.

وتابع: "هذا هو الطريق الذي أرانا إياه الإمام (رحمه الله)، واليوم فإن قائد الثورة الإسلامية من خلال قيادته على هذا الطريق يقودنا نحو النصر النهائي".

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