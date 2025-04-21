إيجي: قمة شنغهاي تعتبر فرصة لإيلاء اهتمام خاص للقضايا القضائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام والمسلميّن محسني إيجئي،حول تفاصيل الزيارة إلى الصين: "القمة التي من المقرر أن نحضره هي القمة العشرين لرؤساء الأجهزة القضائية في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون". وتوفر مثل هذه الاجتماعات فرصة لإيلاء اهتمام خاص للقضايا القضائية بالتوازي مع تنمية كافة الدول الأعضاء. ويجب أن يشمل تبادل المعلومات والخبرات والقضايا التي تواكب التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي والأمني والعلمي للقضايا القضائية، ويجب تبادل أي نوع من الخبرات في أي بلد.

وقال حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي: "بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي للقمة، نأمل أن نتمكن من عقد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف". إن عدداً من أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون هم أيضاً أعضاء في مجموعة بريكس وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، وهو ما يشكل فرصة عظيمة للتعاون.

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