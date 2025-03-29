الهلال الأحمر الإيراني یعلن استعداده لمساعدة ضحايا زلزال ميانمار وتايلاند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عاليشوندي، نائب المدير الدولي لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، لا توجد حتى الآن إحصاءات دقيقة عن الأضرار والضحايا الناجمة عن الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة في ميانمار، لكن التقارير الأولية تشير إلى أضرار جسيمة لحقت بالمجتمع وشعب ميانمار.

وأضاف نائب المدير الدولي لجمعية الهلال الأحمر الإيراني: "على هذا الأساس أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني استعدادها لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في ميانمار". إن مساعدة المتضررين والشعوب هي إحدى الواجبات الجوهرية للجمعيات الوطنية، وفي هذا الصدد، نحن على استعداد لتقديم الإغاثة للمتضررين من الزلزال في ميانمار.

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