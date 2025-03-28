زلزال مدمر يضرب ميانمار وهزات قوية في تايلاند والصين

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه ولم ترد أنباء فورية من ميانمار بشأن الأضرار بعد الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته بلغت 7.7 درجة وكان على عمق 10 كيلومترات.

كان مركز الزلزال على بعد حوالي 17.2 كيلومترا من مدينة ماندالاي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.2 مليون نسمة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة إن هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.4 درجة ضربت المنطقة بعد حوالي 12 دقيقة من الزلزال الأول.

وقال ضابط من إدارة الإطفاء في ميانمار لـ"رويترز": "بدأنا البحث ونجوب يانغون للتحقق من الإصابات والأضرار. حتى الآن، لا تتوفر لدينا أي معلومات".

وأوقفت مطارات تايلاند عملياتها بسبب زلزال، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن".

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية إن سكان مقاطعة يونان بجنوب غرب البلاد الواقعة على الحدود مع ميانمار شعروا بهزات أرضية قوية، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

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