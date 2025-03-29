لا يمكن رؤية هلال شهر شوال ورمضان سيكون 29 يوما

أكد المتحدث باسم لجنة روية الهلال في جمعية الفلك الإيرانية عدم رؤية هلال شوال مساء السبت وقال: "شهر رمضان سيكون 29 يوما".