لا يمكن رؤية هلال شهر شوال ورمضان سيكون 29 يوما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم كاظم كوكرم المتحدث باسم لجنة روية الهلال في جمعية الفلك الإيرانية توضيحا حول رؤية هلال شوال لعام 1446 هـ والوقت المحتمل لإعلان عيد الفطر في إيران، قائلا: "بناء على إجراء كل عام في استخراج التقويم القمري الهجري، سنرى الهلال في مساء التاسع والعشرين للشهر القمري". ولهذا السبب، وبما أن اليوم هو اليوم الثامن والعشرون من شهر رمضان المبارك، فلا يمكننا اعتبار غداً عيد الفطر في إيران. لأن الشهر القمري فيه 29 أو 30 يوماً ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون فيه 28 أو 31 يوماً.
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