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٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:١٩ ص

دعاء اليوم التاسع و العشرين من شهر رمضان

دعاء اليوم التاسع و العشرين من شهر رمضان

روي عن ابن عباس عن النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لصيام كلّ يوم من شهر رمضان فضلاً كثيرا،ً وذكر لكلّ يوم منه دعاء، واليكم دعاء اليوم التاسع و العشرين لشهر رمضان المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه روي عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله دعاء لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك وهو فيما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

" اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَ صَيِّرْ لِي كُلَّ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ، وَ اقْبَلْ مَعَاذِيرِي وَ حُطَّ عَنِّي الْوِزْرَ، يَا رَحِيماً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ".

ثواب هذا الدعاء:

"مَنْ دَعَا بِهِ بُنِيَ لَهُ أَلْفُ مَدِينَةٍ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الزُّمُرُّدِ وَ اللُّؤْلُؤِ" .

/انتهى/

رمز الخبر 1956045

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