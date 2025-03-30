دعاء اليوم التاسع و العشرين من شهر رمضان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه روي عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله دعاء لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك وهو فيما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

" اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَ صَيِّرْ لِي كُلَّ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ، وَ اقْبَلْ مَعَاذِيرِي وَ حُطَّ عَنِّي الْوِزْرَ، يَا رَحِيماً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ".

ثواب هذا الدعاء:

"مَنْ دَعَا بِهِ بُنِيَ لَهُ أَلْفُ مَدِينَةٍ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الزُّمُرُّدِ وَ اللُّؤْلُؤِ" .

/انتهى/