  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:١١ ص

القوات المسلحة اليمنية تعلن عن استهداف الحاملة الأميركية "ترومان" 3 مرات خلال 24 ساعة

القوات المسلحة اليمنية تعلن عن استهداف الحاملة الأميركية "ترومان" 3 مرات خلال 24 ساعة

أعلن الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، استهداف حاملة الطائرات الأميركية "ترومان"، وعدداً من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان، أكد القوات المسلحة اليمنية، اشتباك قواتها مع القطع الحربية المعادية وعلى رأسِها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر لثلاث مرات خلال الـ 24 ساعةً الماضية.

وأضاف البيان أنّ عملية المواجهة والاشتباك، نُفذت من خلال القوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسير والقوات البحرية وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية للأسبوع الثالث، على التوالي، التصدي المسؤول والفاعل للعدوان الأميركي المستمرّ على بلدها، بحسب البيان.

وحييت القوات المسلحة اليمنية مجاهديها الذين يؤدون واجبهم الديني والإنساني والأخلاقي دفاعاً عن اليمن ودعما للشعب الفلسطينيّ المظلوم، وعلى رأسهم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وأبناء الشعب اليمني والمجاهدين في غزة وكل أحرار العالم.

وأكدت الاستمرار في تطوير عملياتها الدفاعية ومواجهة التصعيد بالتصعيد، مشددةً على عدم التراجع عن إسناد الشعب الفلسطينيّ المظلومِ حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1956048

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات