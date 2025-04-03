القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة "MQ-9" أميركية في الحديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المتحدث باسم القوات، العميد يحيى سريع، أنّ الدفاعاتُ الجوية في القوات المسلحة اليمنية تمكنت من إسقاط الطائرة الأميركية بصاروخ أرض - جو محليّ الصنع.

وأشار سريع إلى أنّ هذه الطائرة تُعدّ الثانية التي تتمكن الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال 72 ساعة، والطائرة الـ17 خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسناداً لغزة.

وشدّدت القوات المسلحة اليمنية على استمرارها في التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة اليمن وأنَّها ومعها الشعب اليمني مستمرة في عملياتها المساندة لغزة، مضيفة أنّ هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزةَ ورفع الحصارِ عنها.

الجدير ذكره، أنّ العمليات اليمينة تتواصل على الرغم من أنّ الولايات المتحدة تشنّ عدواناً على البلاد، وذلك منذ أنّ استأنف اليمن عملياته في البحر وفي كيان الاحتلال مع تجدّد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأسفر العدوان الأميركي على اليمن منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي ولغاية مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري عن حصيلة 61 شهيداً و139 جريحاً، وفق ما أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة اليمنية.

ويشدّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، على أنّ هذا العدوان لن يؤثّر في عمليات اليمن العسكرية في البحر، أو في القصف الصاروخي على الكيان الإسرائيلي.

/انتهى/