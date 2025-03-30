القوات المسلحة تجدد قصف مطار "بن غوريون" في يافا المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح ناطق القوات المسلحة، في بيان متلفز، ظهر اليوم، أنه نصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وإسناداً لمقاومتِه العزيزةِ المجاهدةِ استهدفتِ القوةُ الصاروخيةُ بعملية عسكرية مطارَ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ، وذلك بصاروخ باليستي نوع"ذو الفقار" وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

وأكدت القوات المسلحة، أنه "ومن خلالِ هذه العمليةِ فشل العدوان الأمريكي في منعِ اليمنِ من استمرارِ عملياتِه الإسناديةِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم".

وشددت على أنَّ عشرات الغارات اليومية على اليمن لن تثنيَ القواتِ المسلحةَ عن تأدية واجباتِها الدينية والأخلاقية والإنسانية، مؤكدة أنه ستواصل ـ بعون ـ الله عملياتِها ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

وفي وقت سابق صباح اليوم دوّت صافرات الإنذار، في مناطق واسعة وسط فلسطين المحتلة، ما أجبر ملايين المستوطنين على الفرار إلى الملاجئ.

وأعلنت قوات العدو الصهيوني، تفعيل صفارات الإنذار في مناطق في فلسطين المحتلة، جراء إطلاق صاروخ من اليمن، فيما أفادت وسائل إعلام العدو بسقوط إصابتين في صفوف المستوطنين أثناء الفرار إلى الملاجئ عقب دوي صفارات الإنذار.

وكعادتها زعمت القوات الصهيونية "اعتراض صاروخًا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية"، إلا أن منصات إعلامية تداولت مشاهد للصاروخ في سماء يافا المحتلة الذي يسميها العدو "تل أبيب".

وتعد هذه العملية الثانية التي تعلنها القوات المسلحة، في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أعلن العميد يحيى سريع، في بيان سابق صباح اليوم، أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية اشتبكت مع "ترومان" والقطع الحربية المعادية في البحرِ الأحمر لثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت القوات المسلحة، في بيانها، إنها تواصل وللأسبوعِ الثالثِ على التوالي، التصديَ المسؤولَ والفاعلَ للعدوانِ الأمريكيِّ المستمرِّ على بلدِنا، حيث اشتبكتْ مع القطعِ الحربيةِ المعاديةِ وعلى رأسِها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةُ" ترومان" في البحرِ الأحمرِ لثلاثِ مراتٍ خلالَ الـ 24 ساعةً الماضية.

وبينت القوات المسلحة أن عمليةُ المواجهةِ والاشتباكِ نفذت من خلالِ القوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ والقواتِ البحرية وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وأكدت أنها بالتوكلِ على اللهِ مستمرةٌ في تطويرِ عملياتِها الدفاعيةِ ومواجهةِ التصعيدِ بالتصعيدِ ولن تتراجعَ عن إسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

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