اتفاق إيراني هندي على توسيع التعاون في مجال النقل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اتفق رئیس الجمهوریة آیة الله السید إبراهیم رئیسي ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على توسيع التعاون في مجال النقل، بما في ذلك في ممر الشمال والجنوب، وأکدا على الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير مرافق ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران.

وأعلن النائب السياسي لمكتب رئيس الجمهوریة، محمد جمشيدي على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي عن إجراء محادثة هاتفية بين رئیس الجمهوریة آیة الله السید إبراهیم رئیسي ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وكتب: اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي خلال المحادثة الهاتفية کما اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجال النقل، بما في ذلك في ممر الشمال والجنوب ، وأکدا على الاسراع في تنفيذ مشروع تطوير مرافق ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران.

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