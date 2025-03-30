مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية إيران ومصر حول تطورات المنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال هذه المحادثة، قدم وزير الخارجية المصري تقريرًا عن آخر مستجدات جهود بلاده لإعادة إرساء الهدنة في غزة، مؤكدًا على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية في المنطقة لمنع تفاقم الأوضاع الأمنية.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى مشاوراته الدبلوماسية التي أجراها خلال الأسبوعين الماضيين مع دول مختلفة في المنطقة وخارجها، مؤكدًا على ضرورة استمرار التنسيق بين دول المنطقة لوقف الإبادة الجماعية في غزة ومنع الاعتداءات المتواصلة من قبل الكيان الصهيوني ضد لبنان وسوريا، والتي تشكل تهديدًا جديًا للسلام والأمن الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى ضرورة وقف الاعتداءات الأمريكية على اليمن.

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