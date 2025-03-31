وزير الخارجية الايراني: الأعداء سيندمون على تهديداتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين للمسيرة: "أبارك عيد الفطر السعيد لجميع مسلمي العالم وبالأخص للشعب اليمني".



وأضاف وزير الخارجية: "اليمنيون أبطال ويدافعون ويقاومون بشراسة عن أهدافهم"، مؤكدا: "الأمريكيون شنّوا العدوان على اليمن لأنهم رأوا صنعاء تحقق الانتصارات وتقاوم وهذا المسار العدواني ضدهم سيبوء بالفشل".



وتابع عراقجي: "منذ 10 سنوات تُبذل جهود حثيثة ومحاولات عديدة لكسر الشعب اليمني لكنّه لم يُهزم"، مشددا: "بات أمرًا مسلما أنّه لا يمكن هزيمة الشعب اليمني عبر الهجمات والعدوان".



وأوضح الوزير: "الادعاء بأنّ الهجوم على اليمن هو مقدمة للعدوان على إيران ليس شيئا جديدا وسمعنا كثيرا من هذه التهديدات ضدنا".



وأكد السيد عراقجي في الختام: "طهران لن ترضخ أبدا للغة التهديد ولن نسمح لأحد بالتحدث معنا بلغة القوة والأعداء سيندمون على تهديداتهم".



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