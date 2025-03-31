وزير الخارجية الايراني: الأعداء سيندمون على تهديداتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين للمسيرة: "أبارك عيد الفطر السعيد لجميع مسلمي العالم وبالأخص للشعب اليمني".
وأضاف وزير الخارجية: "اليمنيون أبطال ويدافعون ويقاومون بشراسة عن أهدافهم"، مؤكدا: "الأمريكيون شنّوا العدوان على اليمن لأنهم رأوا صنعاء تحقق الانتصارات وتقاوم وهذا المسار العدواني ضدهم سيبوء بالفشل".
وتابع عراقجي: "منذ 10 سنوات تُبذل جهود حثيثة ومحاولات عديدة لكسر الشعب اليمني لكنّه لم يُهزم"، مشددا: "بات أمرًا مسلما أنّه لا يمكن هزيمة الشعب اليمني عبر الهجمات والعدوان".
وأوضح الوزير: "الادعاء بأنّ الهجوم على اليمن هو مقدمة للعدوان على إيران ليس شيئا جديدا وسمعنا كثيرا من هذه التهديدات ضدنا".
وأكد السيد عراقجي في الختام: "طهران لن ترضخ أبدا للغة التهديد ولن نسمح لأحد بالتحدث معنا بلغة القوة والأعداء سيندمون على تهديداتهم".
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اكد وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي اننا لن نسمح لأحد بالتحدث معنا بلغة القوة والأعداء سيندمون على تهديداتهم.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين للمسيرة: "أبارك عيد الفطر السعيد لجميع مسلمي العالم وبالأخص للشعب اليمني".
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