بزشكيان: رغم رفض فكرة المفاوضات المباشرة مع امريكا الا أن مسار المفاوضات غير المباشرة سيبقى مفتوحاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشاد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم الأحد، بالحضور الحماسي والجاد للشعب في مسيرة يوم القدس العالمي، وهنأ كافة الشعب الإيراني والمسلمين في جميع أنحاء العالم بحلول عيد الفطر، وأعرب عن أمله في أن يؤدي شهر تحسين الذات والعبادة إلى تحسين وتعزيز سلوكنا وخطابنا وأفعالنا العامة والاجتماعية مع بعضنا البعض.

كما أعرب الرئيس عن أمله في أن تساهم بركات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر في تعزيز الوحدة والتلاحم وزيادة التسامح بين الناس وتعزيز العطف في المجتمع.

وتابع بزشكيان، مشيراً إلى أن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رسالة الرئيس الأميركي وصل إليهم عبر سلطنة عمان، مضيفا: "على الرغم من رفض مسألة المفاوضات المباشرة بين الجانبين في هذا الرد، إلا أن الجمهورية الإسلامية لم تغلق قنوات الحوار غير المباشر من قبل، إلا أن هذه الرسالة ذكرت أيضاً أن قناة المفاوضات غير المباشرة مفتوحة، وأكدت أن إيران لم تتجنب المفاوضات أبداً، وأن خرق الوعود هو الذي تسبب في مشاكل في هذا الاتجاه، ويجب تعويضه واستعادة الثقة". والنوع السلوك الأميركي هو الذي يحدد استمرار مسار المفاوضات.

وواصل الرئيس حديثه مؤكدا أن الجرائم الكارثية التي يرتكبها الكيان الصهيوني يجب أن تتوقف، وأضاف: "من غير المقبول على الإطلاق أنه على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، فإنهم يواصلون الاعتماد على الأدوات والتكنولوجيا لإسقاط القنابل على الأبرياء". لا يقبل أي إنسان شريف هذا السلوك اللاإنساني، وأسأل الله أن يعين الدول الإسلامية على الوقوف في وجه هذا السلوك اللاإنساني بوحدة وتلاحم.

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