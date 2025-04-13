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١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٠ ص

قافلة إيران الرياضية في اولمبياد طلاب تحتل المركز الخامس

قافلة إيران الرياضية في اولمبياد طلاب تحتل المركز الخامس

احتلت قافلة إيران الرياضي المركز الخامس في منافسات اولمبياد الطلاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حصل المنتخب الرياضي الطلابي الإيراني على المركز الخامس في تصنيف الجمنازيوم الصربي برصيد 86 ميدالية.

والحضور الناجح والبارز للقافلة الرياضية الإيرانية في أولمبياد الطلاب العالمي (الجمباز 2025) في صربيا لم يكن مجرد حدث رياضي؛ بل إنه يعكس "تغييراً جوهرياً في النهج" في عملية صنع السياسات الرياضية الإيرانية.

واستطاعت القافلة الإيرانية خلال هذه الفترة تحقيق مركز مقبول بين الدول المشاركة بحصولها على 29 ميدالية ذهبية و28 فضية و29 برونزية. ولكن ما كان أكثر أهمية من الميداليات هو استثمار وزارة الرياضة والشباب في الرياضة الشعبية والطلابية.

/انتهى/

رمز الخبر 1956574
جواد ماستری فراهانی

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