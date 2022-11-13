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١٣‏/١١‏/٢٠٢٢, ٧:٢٠ م

مدرب المنتخب الوطني:

طهران تستضيف كأس العالم للمصارعة الرومانية للعام 2023

طهران تستضيف كأس العالم للمصارعة الرومانية للعام 2023

أعلن مدرب المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الحرة، حسن رنكرز، اليوم الاثنين، عن إقامة كأس العالم للمصارعة الرومانية للعام المقبل 2023 في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مدرب المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الحرة، حسن رنكرز، قال اليوم الأحد على هامش حفل توزيع الجوائز على أعضاء المنتخب الوطني للمصارعة الحرة بحضور الصحفيين: "إن الأولوية الأولى للمنتخب الوطني في العام المقبل هي المشاركة في المنافسات العالمية والحصول على الحد الأقصى لحصة الأولمبياد، ثم المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية وأخيراً إقامة كأس العالم للمصارعة الرومانية في طهران عام 2023".

وأضاف أن: "أبطال المصارعة هم جنود الرياضة في البلاد الذين يؤدون واجبهم في المنافسات الرياضية دون توقع مقابل مالي ومكافآت".

/انتهى/

رمز الخبر 1927906

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