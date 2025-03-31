أصداء كلمات قائد الثورة بمناسبة عيد الفطر على منصات وسائل الاعلام

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه سلطت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والفضاء الالكتروني على نطاق واسع الضوء على تصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حول موقف طهران من فلسطين والكيان الصهيوني، وكذلك المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، في خطب صلاة عيد الفطر.

وكتبت رويترز: حذر قائد الثورة الاسلامية إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران فإنها ستتلقى ردا قاسياً بالمثل.

وفي كلمة بثت مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون، أشار قائد الثورة الاسلامية إلى تهديدات واشنطن وقال: "ان عداوة أميركا والكياني الصهيوني مع الجمهورية الاسلامية كان موجودا دائما. إنهم يهددوننا بهجوم لا نعتبره محتملاً جداً، ولكن إذا بادروا فسوف يتلقون بالتأكيد هجوماً مضاداً شديداً"

وذكرت وكالة رويترز أن هذه التعليقات جاءت بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بأن طهران ستستهدف إذا لم تقبل عرض التفاوض الجديد. وأكد قائد الثورة: "إذا خطر ببال الأعداء أن يثيروا الفتنة داخل البلاد، فإن الشعب الإيراني نفسه سيكون هو من يرد عليهم."

كما عكس "إيكونوميك تايمز" تصريحات قائد الثورة وكتب: حذر قائد الثورة الإسلامية، الاثنين، من أنه في حال تعرض إيران لهجوم أميركي، فإن إيران سترد برد قوي. وقال: "إنهم يهددون بالتحرك، ولكن إذا نفذوه فإنهم بالتأكيد سيتلقون ضربة قاسية".

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