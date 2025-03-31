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٣١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٣:٥٠ م

إيران تسلم مذكرة تحذير رسمية إلى مكتب حماية المصالح الأمريكية

إيران تسلم مذكرة تحذير رسمية إلى مكتب حماية المصالح الأمريكية

الخارجية الايرانية تسلم مذكرة رسمية إلى مكتب حماية المصالح الأمريكية تحذر من أي شرارة ضد إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في ظل استمرار ممارسات الكيان الصهيوني الرامية إلى زعزعة الأمن في المنطقة، وتهديدات الرئيس الأميركي، استدعى مدير عام شؤون الأميركيتين في وزارة الخارجية، عيسى كاملي، صباح اليوم الاثنين، رئيس ديوان السفارة السويسرية (في غياب السفير) بصفته ممثلاً للمصالح الأميركية.

وفي هذا اللقاء، أدان المدير العام لوزارة الخارجية الأميركية ورفض التصريحات المثيرة للتوتر والتي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسلمه مذكرة رسمية حذر فيها الولايات المتحدة من القيام بأي شرارة ضد ايران، مؤكداً تصميم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الرد بحزم وبشكل فوري على أي تهديد.

وأكد رئيس السفارة السويسرية أنه سينقل الأمر على الفور إلى الحكومة الأميركية.

/انتهى/

رمز الخبر 1956090
جواد ماستری فراهانی

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