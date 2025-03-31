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٣١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٥:٣٨ م

بزشكيان: آمل أن يكون لدينا موقف أكثر فعالية ضد الظلم مع المزيد من الوحدة والتضامن

بزشكيان: آمل أن يكون لدينا موقف أكثر فعالية ضد الظلم مع المزيد من الوحدة والتضامن

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع نظيره المصري: الأمل في التمكن ببركات عيد الفطر من تعزيز مشاعر الأخوة والصداقة بين الدول الإسلامية أكثر، وأن يتخذ من خلال الوحدة والتضامن مواقف أكثر فاعلية ضد الظلم والجور.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأ السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال اتصال هاتفي أجراه معه عصر اليوم (الاثنين)، معربا عن أمله في أن تعم بركات هذا العيد جميع الشعوب الإسلامية، بما فيها الأمة ذات الحضارة العريقة والرائعة.

وأشاد الرئيس الإيراني بالمواقف الإنسانية للرئيس المصري تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وشعب غزة وكذلك تجاه القضايا الإقليمية، وأضاف: "آمل أن نتمكن من تعزيز مشاعر الأخوة والصداقة بين الدول الإسلامية بشكل أكبر، وأن نتخذ عبر الوحدة والتماسك مواقف أكثر فاعلية ضد الظلم والجور".

كما هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإيراني في هذا الاتصال الهاتفي بحلول عيد الفطر وقال: "أسأل الله أن ينعم هذا العيد بالسلام والأمن والتوفيق على كل الدول الإسلامية وكل شعوب العالم، وأتمنى أن يتوقف الظلم والجريمة والقتل في أسرع وقت ممكن في كل مكان بالعالم".

/انتهى/

رمز الخبر 1956097
شیرین سماره

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