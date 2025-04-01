بزشكيان: العلاقات الإيرانية الجزائرية تتوسع في أجواء أخوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان أجرى مساء الاثنين اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هنأه وشعب هذا البلد بعيد الفطر السعيد، مضيفا: "أتمنى أن يستفيد الشعب الجزائري العزيز وجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم من خيرات وبركات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وأن يتخذ المسلمون من خلال تعزيز الوحدة والتلاحم والأخوة موقفا أكثر حسما وفعالية ضد أعداء العالم ومجرميه، وأن ينصروا المظلومين وخاصة شعب غزة المظلوم".

وأكد الرئيس بزشكيان أن العلاقات بين البلدين تتوسع في أجواء أخوية وودية، مضيفا: "آمل أن ترتفع التفاعلات بين إيران والجزائر أيضا إلى أعلى مستوى ممكن وأن نتمكن من مناقشة الحلول الفعالة لتوسيع العلاقات في لقاء وجها لوجه في أقرب وقت ممكن".

وفي هذا الاتصال الهاتفي، تبادل الرئيس الجزائري التهاني بعيد الفطر مع الحكومة والشعب الإيراني، معرباً عن أمله في أن يكون هذا العيد مصدر بركة ورحمة لجميع المسلمين، وخاصة الشعب الفلسطيني المظلوم وشعب غزة الأعزل.

وأضاف عبد المجيد تبون: "آمل أن تتوسع العلاقات بين الجزائر وإيران أكثر في ظل القواسم المشتركة والاحترام والمصالح المتبادلة". وأتطلع إلى اللقاء شخصيًا ومناقشة السبل الكفيلة لتسريع تعزيز علاقاتنا.

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