  1. إيران
  2. السياسة
٣١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٤:٣٠ م

الرئيس الإيراني وسلطان عمان يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الفطر

الرئيس الإيراني وسلطان عمان يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الفطر

في اتصال هاتفي مع سلطان عمان، أعرب الرئيس الايراني عن أمله في أن تتعزز العلاقات بين الدول الإسلامية أكثر مع حلول عيد الفطر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع سلطان عُمان "هيثم بن طارق آل سعيد"، بعد ظهر اليوم الاثنين، السلطان، والشعب العُماني الصديق والشقيق، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقال: "آمل أن يعيننا الله ببركات هذا العيد على تعزيز وتعميق العلاقات بين بلدينا وجميع الدول الإسلامية".

وأضاف: "أتطلع إلى إجراء مشاورات فعالة مع صديقي وأخي السلطان هيثم بن طارق خلال زيارتي لبلادكم في الأشهر المقبلة، من أجل تعزيز العلاقات الودية والمتميزة بين البلدين الجارين".

وفي هذا الاتصال الهاتفي، شكر هيثم بن طارق سلطان عمان، الدكتور بزشكيان على تهانيه وتمنياته الطيبة، وتبادل التهاني بالعيد معه ومع الشعب الإيراني. وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعب هذا البلد هم أصدقاؤنا وأشقاؤنا وجيراننا الأعزاء، وأسأل الله أن يجعل هذا العيد المبارك فاتحة خير وبركة وتقدم للشعبين وجميع الشعوب الإسلامية".

/انتهى/

رمز الخبر 1956093
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات