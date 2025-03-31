الرئيس الإيراني وسلطان عمان يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الفطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع سلطان عُمان "هيثم بن طارق آل سعيد"، بعد ظهر اليوم الاثنين، السلطان، والشعب العُماني الصديق والشقيق، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقال: "آمل أن يعيننا الله ببركات هذا العيد على تعزيز وتعميق العلاقات بين بلدينا وجميع الدول الإسلامية".

وأضاف: "أتطلع إلى إجراء مشاورات فعالة مع صديقي وأخي السلطان هيثم بن طارق خلال زيارتي لبلادكم في الأشهر المقبلة، من أجل تعزيز العلاقات الودية والمتميزة بين البلدين الجارين".

وفي هذا الاتصال الهاتفي، شكر هيثم بن طارق سلطان عمان، الدكتور بزشكيان على تهانيه وتمنياته الطيبة، وتبادل التهاني بالعيد معه ومع الشعب الإيراني. وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعب هذا البلد هم أصدقاؤنا وأشقاؤنا وجيراننا الأعزاء، وأسأل الله أن يجعل هذا العيد المبارك فاتحة خير وبركة وتقدم للشعبين وجميع الشعوب الإسلامية".

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