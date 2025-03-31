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٣١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٧:٠٦ م

الرئيس بزشكيان يؤكد على ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين إيران وقطر

الرئيس بزشكيان يؤكد على ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين إيران وقطر

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع أمير قطر، على ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين وتعزيز العلاقات الودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن بزشكيان، وخلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد ظهر اليوم (الاثنين)، هنأ أمير قطر والحكومة والشعب القطريين بحلول عيد الفطر المبارك، وقال: عيد الفطر مناسبة مهمة لتعزيز الأخوة والتضامن والوحدة بين الدول الإسلامية.

وأعرب الرئيس بزشكيان عن سروره لفرصة إجراء هذه المحادثة الهاتفية، وأعرب عن أمله في أن يلتقيا شخصيا في أقرب وقت ممكن لبحث سبل تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين وتعزيز العلاقات الودية والأخوية بينهما.

من جانبه، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أثناء رده على تهنئة عيد الفطر لحكومة وشعب إيران: "أسأل الله أن يعيننا حتى نتمكن ببركات هذا العيد من تعزيز العلاقات المتميزة والخاصة بين البلدين الجارين والدول الإسلامية الأخرى من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية".

وقال أمير قطر: "إنني أتطلع أيضا إلى فرصة اللقاء شخصيا مع فخامتكم لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتسريع تنفيذ الاتفاقيات بيننا".

/انتهى/

رمز الخبر 1956099
جواد ماستری فراهانی

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