بزشكيان يهنئ تركمانستان حكومة وشعبا بمناسبة عيد الفطر السعيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اثناء محادثة هاتفية مع نظيره التركماني "سردار بيردي محمدوف"،عصر اليوم الاثنين، هنأ الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" تركمانستان حكومة وشعبا بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، كما طلب من الرئيس التركماني نقل تحياته الحارة الى الزعيم الوطني لهذا البلد.

واشار بزشكيان الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تريد توطيد العلاقات مع تركمانستان الدولة الجارة والصديقة القديمة في كافة المجالات، معربا عن امله في تحقيق إنجازات جيدة لصالح الشعبين وجميع الدول والبلدان الإسلامية في المنطقة، في ظل تعزيز علاقات الأخوة وحسن الجوار والعلاقات الاقتصادية والثقافية.

وبدوره، وفي هذه المحادثة الهاتفية، و أثناء تهنئة حكومة وشعب إيران بحلول عيد الفطر السعيد، نقل رئيس تركمانستان أصدق تحيات وتهاني الزعيم الوطني لهذا البلد إلى الرئيس الايراني ،قائلا: أتمنى السلام والرخاء والازدهار لإيران حكومة وشعبا.

ورأى "سردار بيردي محمدوف" بأن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين على مستوى عال، معربا عن استعداده لأي تعاون وجهود لتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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