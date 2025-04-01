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٠١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:١٣ م

لبنان: استشهاد القائد حسن علي بدير ونجله في غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت

لبنان: استشهاد القائد حسن علي بدير ونجله في غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت

نعى حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، القيادي العسكري (حسن علي بدير) الذي اغتالته إسرائيل في غارة نفذتها فجر اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استيقظت العاصمة اللبنانية، فجر الثلاثاء، على دوي انفجار عنيف ناتج عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في منطقة حي ماضي بالضاحية الجنوبية.

وسرعان ما تبين أن الغارة استهدفت بشكل مباشر القيادي في حزب الله (حسن علي بدير)، مما أدى إلى استشهاده واستشهاد عدد من المدنيين.

وبحسب مصادر مقربة من حزب الله ووكالات أنباء، فإن حسن بدير الملقب "الحاج ربيع" كان يشغل منصب "معاون مسؤول الملف الفلسطيني" في حزب الله، وهو من بلدة النميرية، إحدى قرى محافظة النبطية جنوب لبنان.

/انتهى/

رمز الخبر 1956137

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