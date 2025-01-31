حزب الله يزف الشهيد محمد الضيف: أذاق الاحتلال طعم الهزيمة في "طوفان الأقصى"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقدّم حزب الله في لبنان من حركة حماس والفصائل المقاومة الفلسطينية، ومن الشعب الفلسطيني بأحرّ التعازي والتبريكات باستشهاد قائد هيئة ‏أركان كتائب القسام، ‏محمد الضيف، وثلة من رفاقه الكبار من أعضاء المجلس العسكري، وخصّ بالتعزية عائلات هؤلاء الشهداء.

وتحدث حزب الله، في بيانٍ، عن دور القائد الضيف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أنّه أفنى عمره في مُقارعته، ‏وأذاقه طعم الهزيمة، ولا سيما في ‏معركة طوفان الأقصى، والتي كان أبرز مهندسيها وقادتها في ‏الميدان.

وأعرب عن اعتزازه بهؤلاء القادة "الذين بقوا في ميدان الجهاد والمقاومة حتى آخر لحظات ‏عمرهم، ‏وقدّموا لشعبهم كل ما استطاعوا دفاعاً عن كرامته وفي سبيل استعادة حريته واستقلاله"، مشيراً إلى أنّ الضيف وإخوانه سيبقون "رمزاً للأحرار الذين ‏سيكملون طريق المقاومة".

وشدّد حزب الله على أنّ دماء الشهداء القادة وسائر الشهداء الذين قضوا في معركة طوفان الأقصى أثمرت نصراً ‏أرغم العدو ‏على وقف إطلاق النار وتحرير أعداد كبيرة من الأسرى والمعتقلين.

وأضاف أنّ هذه الدماء ستزيد الشعب ‏الفلسطيني ‏إصراراً وعزماً على مواصلة دربهم مهما غلت التضحيات، و"ستجعل أمتنا ‏أكثر اقتراباً من الوعد الإلهي ‏لعباده المؤمنين بالنصر والكرامة".

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أعلن عبر كلمة، مساء الخميس في الـ30 من كانون الثاني/يناير 2025، استشهاد قائد أركان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، وثلّة من القادة فيها.

وقال أبو عبيدة إنّه "بعد استشهاد القادة، استبسل مجاهدونا أكثر وأكثر، وزادت دافعيّتهم إلى القتال أكثر، والقائد يخلفه ألف قائد"، مضيفاً أنّ "منظومة كتائب القسام لم تتعرّض لفراغ قياديّ ولو ساعةً واحدة".

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