 إيران وروسيا تتبادلان وجهات النظر حول سياسات الإدارة الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ أن ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، الذي يزور طهران لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين، التقى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والمسارات الدولية. كما تبادلا وجهات النظر بشأن الملف النووي الإيراني، والتطورات المتعلقة بأوكرانيا، وسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأكد الطرفان على أهمية استمرار المشاورات والتعاون في المحافل الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز التعددية وترسيخ سيادة القانون والقوانين الدولية.

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