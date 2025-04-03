تخت روانجي وريابكوف يؤكدان على ضرورة إجراء محادثات لرفع العقوبات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية وسيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي التقيا يوم الأربعاء.

وفي هذا الاجتماع، وفي إشارة إلى المحادثات الأخيرة بمشاركة دول أخرى، أكدوا على استمرار المشاورات الوثيقة بهدف التوصل إلى إطار مشترك لحل النزاعات ورفع العقوبات.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى والتعاون الثنائي.

وكان تخت روانجي قد توجه إلى موسكو للمشاركة في المشاورات السياسية بين نواب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ولعقد لقاءات ثنائية.

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم من تصريح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي اعتبر أن تهديدات الرئيس الأميركي وإنذاراته الأخيرة ضد إيران هي خدعة من ترامب لفرض إرادته على الجانب الإيراني، وقال: "هذا النهج من جانب الرئيس الأميركي لن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: "إن هذه التهديدات والإنذارات تدفع المنطقة نحو صراع خطير ومفتوح، وستجعل التوصل إلى اتفاق لحل المشكلة أكثر صعوبة".

وتابع ريابكوف أن إيران أعلنت بوضوح وبشكل علني مواقفها بشأن خطاب ترامب، وذكّر: "يجب أن نزيد جهودنا للتوصل إلى اتفاق منطقي مادام الوقت متاحا، وروسيا مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف، بما في ذلك طهران وواشنطن، للتوصل إلى هذا الاتفاق".

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