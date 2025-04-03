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٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٠٥ ص

وفد برلماني إيراني يتوجه إلى طشقند لحضور القمة البرلمانية العالمية

وفد برلماني إيراني يتوجه إلى طشقند لحضور القمة البرلمانية العالمية

وصل الوفد البرلماني الإيراني إلى مطار طشقند للمشاركة في الدورة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة حميد رضا حاجي بابائي نائب رئيس مجلس النواب، قبل دقائق إلى مطار طشقند في أوزبكستان بهدف المشاركة في الدورة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، وكان في استقباله مسؤولون في البلاد.

ويعقد الاتحاد البرلماني الدولي، باعتباره الذراع البرلماني للأمم المتحدة، اجتماعين رئيسيين سنويا، حيث يتبادل رؤساء وممثلو برلمانات العالم وجهات النظر ويعتمدون القرارات.

وشارك في هذا الاجتماع الوفد البرلماني لبلادنا برئاسة حميد رضا حاجي بابايي نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي وبمشاركة فدا حسين مالكي الأمين العام للوفد البرلماني لدى الاتحاد البرلماني الدولي والسيد شمس الدين حسيني ومجتبى يوسفي وإبراهيم رضائي وسمية رفيعي وعباس كلرو.

/انتهى/

رمز الخبر 1956175

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