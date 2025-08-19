برلماني ايراني: إذا فُعِّلت آلية الزناد، فلدينا خيارات متعددة للرد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح عباس كلرو بشأن تهديد بعض الدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد وإعادة قرارات مجلس الأمن الدولي:"إذا فُعِّلت آلية الزناد، فستعود قرارات العقوبات الأممية الستة ضد إيران. ومن نتائج ذلك عودة مسألة قرارات إيران إلى جدول أعمال مجلس الأمن الدولي؛ إذ يُمكن لمجلس الأمن مراجعة هذه المسألة شهريًا أو على فترات أخرى، وهو ما يُمثل تحديًا سياسيًا لنا، وهو أمرٌ غير مُجدٍ".

وصرح ممثل أهالي سمنان في مجلس الشورى الإسلامي: "النقطة التالية هي آثار عودة العقوبات، والتي ستكون بطبيعة الحال ذات آثار واسعة النطاق في مختلف مجالات مبيعات النفط، والخدمات المصرفية، وخاصةً الأسلحة. على سبيل المثال، يُمكن لإيران حاليًا بيع الأسلحة لبعض الدول، وهذا مصدر دخل للبلاد، لكن عودة هذه العقوبات قد تمنع شراء وبيع الأسلحة وتحد من تعاون الدول مع إيران".

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن إيران تمكنت من التغلب على العديد من العقوبات حتى الآن، وقال: "بالطبع، العقلانية تقتضي عدم الترحيب بعودة العقوبات، ومن الأفضل التفاوض مع الحفاظ على الكرامة والسلطة، وحماية المصالح الوطنية، ودعم حقوق الشعب الإيراني".

وأكد: "مع ذلك، إذا تم تفعيل آلية الزناد، فلدينا أدوات وخيارات متعددة للرد، أحدها الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو الأمر الذي تدرسه حاليًا لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي".

/انتهى/