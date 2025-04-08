اليمن... عدوان أميركي يستهدف صنعاء والحديدة ومأرب بسلسلة غارات جوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في صنعاء العدوان استهدف بـ 5 غارات جبل الجميمة في مديرية بني حُشيش شرقي العاصمة، كما طالت 6 غارات منطقة جربان في مديرية سنحان جنوبي صنعاء.

كما طال العدوان الأميركي أيضاً جزيرة كَمَرَان غربي محافظة الحُدَيْدَة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن، بالإضافة إلى 9 غارات استهدفت مديريات مَجْزِر وصرواح والجوبة بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وسبق أن شن العدوان الأميركي، خمس غارات استهدفت منطقة الجفرة في مديرية حريب بمحافظة مأرب، مساء الاثنين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت أعلن فيه المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، أنيس الأصبحي، عن حصيلة للعدوان الأميركي الأحد، حيث راح ضحيته 29 شخصاً بين شهيد وجريح في استهداف منزل بمنطقة شعب الحافة شمال شرق صنعاء.

رغم هذه الهجمات، تستمر القوات المسلحة اليمنية في دعم جبهة غزة، مستهدفة مواقع الاحتلال الإسرائيلي وحاملة الطائرات الأميركية "ترومان" والقطع الحربية في البحر الأحمر.

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