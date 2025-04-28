اليمن: عشرات الشهداء والجرحى في عدوان أميركي استهدف سجناً في صعدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار إلى أنّ الطائرات الأميركية استهدفت مبنى مركز توقيف خاص بالأفارقة، في إصلاحية صعدة، مخلفةً عشرات الشهداء والجرحى، الذين نُقل عدد منهم إلى مستشفيات المحافظة، فيما لا زالت محاولة إسعاف الآخرين جارية من قبل فرق الأمن والمسعفين.

وأضافت المصادر في اليمن بأنّ المستشفيات، في مدينة صعدة، تكتظ بالجرحى بعد استهدافهم في السجن الاحتياطي وسط المدينة.

فيما صرّح مصدر محلي، قائلاً إننا "نقف أمام مذبحة جديدة في صعدة شاهدة على مستوى الإجرام الأميركي وتخبطه وفشله الكبير".

وكانت الغارات، الأميركية، استهدفت قبل المجزرة الأخيرة مديرية برط العنان في محافظة الجوف، بـ4 غارات متتالية.

وفي سياق متصل أفادت وزارة الصحة اليمنية، أمس الأحد، باستشهاد وجرح 12 شخصاً بينهم امرأتان و3 أطفال، وذلك من جرّاء العدوان الأميركي على محافظة أمانة العاصمة، الليلة السابقة.

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