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٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٢ ص

عدوان أمريكي على اليمن یستهدف مؤسسات ومناطق سكنية في الحديدة وصعدة وحَجَّة

عدوان أمريكي على اليمن یستهدف مؤسسات ومناطق سكنية في الحديدة وصعدة وحَجَّة

شنّت الطائرات الأميركية، مساء الثلاثاء، سلسلة غارات على عدة مواقع في اليمن، واستهدفت مبنى مؤسسة المياه في مديرية المنصورية، جنوب شرقي محافظة الحديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الصحة اليمنية إن عدد ضحايا العدوان الأميركي على مبنى مؤسسة المياه بمديرية المنصورية شرق الحُدَيْدَة ارتفع إلى 4 شهداء و3 جرحى فى حصيلة غير نهائية.

وصرحت مصادر مطلعة بأنّ العدوان الأميركي استهدف أيضاً منطقة وَشْحة في محافظة حَجَّة، شمال غربي اليمن، بثلاث غارات.

ونفّذ الطيران الأميركي غارتين متتاليتين على محافظة صعدة، شمالي اليمن، أسفرتا عن أضرار مادية، من دون تسجيل إصابات بشرية، حتى اللحظة.

وفجر الثلاثاء، استهدف العدوان الأميركي منطقة جربان في مديرية سَنْحان، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، بخمس غارات.

/انتهى/

رمز الخبر 1956148

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