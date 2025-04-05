أنصار الله: هجوم بطائرات مسيرة على تل أبيب وإسقاط طائرة استطلاع أمريكية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أفاد العميد يحيى سريع، المتحدث باسم أنصار الله، بأن الهجوم استهدف هدفًا عسكريًا في تل أبيب.

كما ذكرت "الجزيرة" أن المتحدث أعلن أيضًا أن الدفاعات الجوية للجيش اليمني تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية من طراز "جانت شارك F-360" بواسطة صاروخ أرض-جو في محافظة صعدة.

وأكد سريع أن عملياتهم في الأراضي المحتلة ستستمر حتى انتهاء هجمات الجيش الصهيوني على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي بيان عسكري تم بثه عبر قناة المسيرة اليمنية، قال يحيى سريع: "استهدفت القوة الجوية بطائرة مسيرة هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة."

وأضاف: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة استطلاع جانت شارك F-360 بصاروخ أرض-جو في محافظة صعدة [شمال غرب اليمن]."

وشدد المتحدث باسم أنصار الله على استمرارهم في أداء واجبهم تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم حتى انتهاء الاعتداءات ورفع الحصار عن غزة.

يُذكر أن هجوم أنصار الله على الأراضي المحتلة هو الهجوم الثامن منذ استئناف العمليات العسكرية في تل أبيب ضد غزة في 18 مارس.

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