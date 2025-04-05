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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:١٦ م

أنصار الله: هجوم بطائرات مسيرة على تل أبيب وإسقاط طائرة استطلاع أمريكية

أنصار الله: هجوم بطائرات مسيرة على تل أبيب وإسقاط طائرة استطلاع أمريكية

أعلن المتحدث باسم أنصار الله في اليمن عن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على يافا المحتلة (تل أبيب) وإسقاط طائرة استطلاع أمريكية في محافظة صعدة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أفاد العميد يحيى سريع، المتحدث باسم أنصار الله، بأن الهجوم استهدف هدفًا عسكريًا في تل أبيب.

كما ذكرت "الجزيرة" أن المتحدث أعلن أيضًا أن الدفاعات الجوية للجيش اليمني تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية من طراز "جانت شارك F-360" بواسطة صاروخ أرض-جو في محافظة صعدة.

وأكد سريع أن عملياتهم في الأراضي المحتلة ستستمر حتى انتهاء هجمات الجيش الصهيوني على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي بيان عسكري تم بثه عبر قناة المسيرة اليمنية، قال يحيى سريع: "استهدفت القوة الجوية بطائرة مسيرة هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة."

وأضاف: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة استطلاع جانت شارك F-360 بصاروخ أرض-جو في محافظة صعدة [شمال غرب اليمن]."

وشدد المتحدث باسم أنصار الله على استمرارهم في أداء واجبهم تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم حتى انتهاء الاعتداءات ورفع الحصار عن غزة.

يُذكر أن هجوم أنصار الله على الأراضي المحتلة هو الهجوم الثامن منذ استئناف العمليات العسكرية في تل أبيب ضد غزة في 18 مارس.

/انتهى/

رمز الخبر 1956231
یاسر المصری

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